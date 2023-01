Grey' s Anatomy | l' addio di Meredith Grey Cosa succederà adesso?

WIRED Italia

La serie è un delirio di casting sbagliato: c'è il pediatra di "'s" che fa Marlon Brando, e non credo di dover aggiungere molto. Forse solo una cosa, che però bisogna conoscere la ..., Dynasty , Tenente Kojak ,'s, Charlie's Angels , La signora in giallo , ed Ellery Queen sono alcuni esempi nel suo curriculum. La carriera Nella sua carriera non è mai mancato il ... Grey's Anatomy, Meredith se ne va e noi ricordiamo gli altri addii clamorosi delle serie tv Meredith Grey saluta per sempre il Grey Sloan Memorial nell’episodio della 19esima stagione che segna l’inizio di una nuova era per ...Nel nuovo trailer di Grey's Anatomy 19 Meredith si prepara a lasciare il Grey Sloan Memorial: l'addio di Ellen Pompeo alla serie ...