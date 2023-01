Grey’s Anatomy | ecco l’addio di Meredith Grey

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il personaggio, come noto, esce di scena Finisce, almeno per il momento, l’epoca di. Il canale ABC ha infatti diffuso, nelle ultime ore, il promo della nuova puntata, in onda negli USA il 23 febbraio. La puntata dal nome”I’ll Follow the Sun“, sanciscedidalSloan Memorial. Come noto, e come comunicato a inizio anno, l’attrice in questa stagione appare solo in otto episodi. Continuerà a essere “presente” come voice over ma non vedremo più in questa stagione diil suo personaggio. Il saluto aNel promo si vedono i colleghi e gli specializzandi che ...