Grande successo del progetto “Salvamamme Kit Care Quando il necessario è indispensabile”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma – Si chiude con uno straordinario bilancio ilKitil”, finanziato dalla Regione Lazio con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha avuto l’obiettivo di fornire alle persone in difficoltà segnalate dalle strutture ospedaliere, dai centri di ricovero e dalla rete di servizi pubblici e privati, ricoverate o in dimissione, beni di prima necessità e servizi. Complessivamente 1195 i kit consegnati. 184 Kitper le persone anziane, 435 “Cicogna e Bimbi”, 244 per le donne vittime di violenza, 176 “Back Home” per una dignitosa dimissione e un rientro a casa in sicurezza, 154 “Ucraina” per i rifugiati… Tutti i casi sono stati segnalati dall’importante rete di associazioni collegate ...

