Governo | Renzi | ' assurde critiche su spoil system | Meloni ha il dovere di cambiare i dirigenti'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Se c'è uno che critica ilper ciò che riteniamo ingiusto sono io. Ma proprio per questo trovo semplicementelealsullo. Lanon ha il diritto diche non ritiene all'altezza: ha ildi farlo". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "E sapete chi ha dato questa possibilità? La Legge voluta dal Ministro Bassanini che certo non era uno di destra. Questa idea che quando noi facciamoè giusto e doveroso per rispettare i nostri obiettivi programmatici e quando lo fa la destra è una lesione delle regole del gioco è pura ...

la Repubblica

Sciopererà Abbonati per leggere anche Leggi anche Sciopero benzinai contro il, le reazioni. Ciriani: "Non ce l'abbiamo con voi".: "Combinate danni e date la colpa agli altri" De Rita: "...... l'eterno ritorno alle origini buie che ora imbarazza la premier Meloni Sciopero benzinai contro il, le reazioni. Ciriani: "Non ce l'abbiamo con voi".: "Combinate danni e date la colpa ... Pro e contro Renzi (ma chiudiamola qui) Elly Schlein sarebbe candidata premier, se diventasse segretaria del Pd «Finchè lo Statuto resta questo, sì: mi candiderei. Me la sentirei» ...La candidata alla segreteria del Pd: 'Perché il governo non combatte per far pagare le tasse sugli extraprofitti' ...