Governo-benzinai | fonti Chigi | sciopero congelato | nuovo confronto il 17

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si è concluso l’incontro a Palazzotra i rappresentanti dei distributori di carburanti e l’esecutivo, convocato dalla premier Giorgia Meloni dopo il gelo degli scorsi giorni seguito alle accuse di “speculazione” lanciate aida ministri del. L’incontro avrebbelodegli esercenti del settore indetto per il 25 e 26 gennaio e assicurato l’avvio di uncon il settore, che inizierà con un tavolo tecnico martedì 17. su Open Leggi anche: Trieste e Gorizia, il grande ritorno delle file al confine con la Slovenia per il pieno: «Qui la benzina costa 50 centesimi in meno» Le accuse alle pompe bianche sulla benzina “tax free”: «Così risparmiano sulle accise ed evadono le tasse» Il dietrofront delsu benzina e ...

Sindacati: decisione sullo sciopero dopo Dl 'Apprezzato il chiarimento avuto conche ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l'aumento dei ...Ringraziamo il, che ha ascoltato le esigenze della categoria. Possiamo dire che siamo nella condizione di sentirci abbastanza soddisfatti perché è stato stabilito a breve di incontrarci di ... Caro carburante, Schlein attacca governo: "Usa benzinai come capro espiatorio" Lo sciopero dei benzinai è (per ora) congelato. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro con i gestori dei distributori di carburante che hanno proclamato lo ...I rappresentanti sindacali incontrano Mantovano, Urso e Giorgetti: "Il governo ripristina verità: i gestori non hanno responsabilità sui prezzi. Le polemiche finiscono qui". Ma restano i nodi degli ob ...