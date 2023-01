Google si prepara al lancio di una nuova Chromecast con Google TV

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nuove ed interessanti indiscrezioni sostengono che è in arrivo un nuovo dongleconTV. Nel 2020,aveva annunciato una modifica rilevante alla gamma, abbandonando il sistema operativo Cast (noto per la sua lunga durata) a favore dell’utilizzo di Android TV o, precisamente, dellaTV“. Lo scorso anno il dispositivo ha ottenuto il rilascio del nome “conTV (HD)“, portando l’esperienza a un prezzo più vantaggioso. Tuttavia, entrambi i dongle del colosso di Mountain View sono privi di difetti: infatti, uno dei principali reclami presentati contro lacon...

SmartWorld

In quell'occasioneaveva citato Battlefield, Rainbow Six e Counter Strike come alternative a ... Ricordiamo che Microsoft siad acquisire Activision Blizzard per la cifra record di 68,7 ...Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Google si prepara a lanciare il primo dispositivo con Fuchsia L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sta fronteggiando diversi ostacoli dati dalle indagini portate avanti da parte di diverse autorità antitrust. Sebbene l'operazione abbia già ...Google avrebbe in programma di estendere alcune funzioni esclusive di Android 13 alle versioni più vecchie del software.