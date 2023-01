Goodhairday | Zendaya e una carriera di capelli vincenti

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Se ci fosse il titolo di dea delle dee per le acconciature andrebbe di diritto a: dai bob alle treccine, dagli chignon alle code di cavallo, la diva americana non ha mai avuto timore di sperimentare con ipassando dal lungo XXL al pixie cut anni '60. La certezza con lei è che ovunque la sua chioma incanta. Sempre e per sempre