Golf | PGA Tour | Kirk | Spieth e Montgomery guidano il Sony Open in Hawaii dopo la prima tornata

OA Sport

...al. Quest'anno saranno oltre 35 i tornei che si potranno seguire in diretta (tasto 206 del telecomando), tutti gli appuntamenti del DpWorld Tour, il Wgc Match Play, i 4 Majors (Masters,...Su Sky e in streaming su NOW, oltre 35 tornei live a stagione: i 4 Major con Augusta Masters,Championship, US Open Championship e The Open Championship, il WorldChampionships - Dell ... Golf, PGA Tour: Collin Morikawa fa il vuoto nel terzo round del Tournament of Champions I golfisti del PGA Tour restano nella splendida cornice hawaiana per dar vita al Sony Open in Hawaii (montepremi 7,9 milioni di dollari). L’evento, nato nel 1965, è giunto al termine del prima ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...