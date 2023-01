Golf | Hero Cup 2023 | guida l’Europa continentale dopo i fourball Francesco Molinari e Migliozzi pareggiano i loro match

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ha preso il via oggi ad Abu Dhabi laCup, evento che contrappone, all’interno del DP World Tour, i giocatori dela quelli di Gran Bretagna e Irlanda. Due squadre da dieci, quelle che si confrontano in una delle terre ormai di più elevato rilievo per questa parte della stagione di, sotto l’occhio vigile e attento del capitano europeo di Ryder Cup, Luke Donald. Al termine della prima giornata ère per 3-2. Si sono disputati i cinque, che hanno determinato il vantaggio nei confronti di Gran Bretagna e Irlanda al termine di interessanti vicende sportive. Questi i risultati dei cinquedi oggi: Thomas Pieters (BEL)/Alex Noren (SWE)–Tommy ...

La Gazzetta dello Sport

Inizia domani mattina ad Abu Dhabi laCup: tre giorni dicd'altissimo livello che sono la prova generale della Ryder, in programma a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre. Negli Emirati si affrontano, fino a domenica, dieci ...Si parte subito con un grande evento, laCup: appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 gennaio ad Abu Dhabi, live in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sporte anche su Sky Sport Uno e ... Prove generali di Ryder: l’Europa si sfida ad Abu Dhabi nella Hero Cup. E Sky apre il canale Golf Ha preso il via oggi ad Abu Dhabi la Hero Cup 2023, evento che contrappone, all’interno del DP World Tour, i giocatori dell’Europa continentale a quelli di Gran Bretagna e Irlanda. Due squadre da diec ...Europa Continentale (capitano Molinari) contro Isole Britanniche (capitano Fleetwood). Un’occasione per mettersi in mostra per il grande evento di Roma a settembre. Chimenti: "Il golf è praticato come ...