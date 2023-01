Gnonto | il coro è a luci rosse | interviene l’allenatore del Leeds United

(Di venerdì 13 gennaio 2023)del, Jesse Marsch, ha chiesto ai suoi tifosi di modificare ilper Willy, in cui si allude alle dimensioni del pene. Il 19enne attaccante azzurro e’ un beniamino della tifoseria dei Whites che gli ha dedicato una canzone personalizzata sulle note di La Bamba, grande successo del 1987. L’ultima strofa, però, contiene un passaggio asugli attributi “immensi” del calciatore originario della Costa d’Avorio che ha suscitato critiche perché espressione di una sottocultura razzista. Al punto che Kick it out, associazione che combatte le discriminazioni nello sport, ha denunciato che “questi stereotipi sono dannosi e offensivi” lamentando che “non è così che si esprime il supporto a un calciatore”. Dopo la ‘moral suasion’ della ...

Il Denaro

'Mangia spaghetti, beve Moretti...'. E i suoi 'attributi' sono 'fuc**** massive' . Ildei tifosi del Leeds per Willysulle note de 'La Bamba' dei Los Lobos sta letteralmente spopolando e ha spinto il club a chiedere di modificare la strofa che allude alle dimensioni del ...