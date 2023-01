Gli U2 si fanno in quattro | ecco tutto quello che c’è da sapere su “Songs Of Surrender”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) C’era grande attesa tra i fan degli U2 dopo il trailer e i vari rumors che si sono susseguiti in queste settimane. Ora è ufficiale. Arriva il 17 marzo il nuovo progetto della band dal titolo “Of“, una raccolta di canzoni “ri-registrate e ri-immaginate”. Ma non è. Le “nuove” 40 canzoni saranno raccolte in 4 album separati ognuno dei quali prende il nome di uno dei componenti della band: The Edge, Bono, Adam e Larry. La prima traccia estratta da questa nuova sessione di registrazioni è l’inno “Pride (In The Name Of Love)”. Non mancano grandi hit come “With Or Without You”, “One”, “Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “Invisible’” con registrazioni completamente nuove di ogni brano, inclusi gli arrangiamenti e in alcuni casi nuovi testi, come “Walk On”, dedicata all’Ucraina. Ideatore del progetto è il chitarrista ...