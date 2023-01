Gli smartwatch Galaxy con Wear OS ricevono la navigazione Maps senza telefono

Il Sole 24 Ore

Ciò vuol dire che non dovrai portare con te lo smartphone duranteallenamenti perché potrai ... Acquista Samsung Galaxy Watch4 LTE a soli 189 Tutto grazie a questo spettacolare. ...Adessoutenti possono controllare a distanza lo zoom della fotocamera del telefono semplicemente toccando il quadrante dell'orologio o ruotando la ghiera girevole. La funzione aggiornata ... Il cielo sopra San Marco | Trentino, gli smartwatch degli sciatori ... Samsung potrebbe implementare un display con tecnologia microLED per i suoi smartwatch della linea Galaxy Wath 6, in arrivo in estate.C'è un nuovo smartwatch ibrido in arrivo in casa Garmin: si chiamerà Vivomove Trend e, nonostante il suo aspetto analogico e le dimensioni contenute - 40mm - avrà tutto per aiutare chi lo indossa a te ...