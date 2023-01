Gli smartwatch Fossil riceveranno Google Assistant e aggiornamenti trimestrali

TuttoAndroid.net

Spesso basta anche un piccolo ritocco, come appena apprezzato su Google Foto e Gboard, mentre su Google Maps è arrivata un'attesa miglioria per chi usaSamsung con Wear OS. La prima ...della Garmin sono rinomati in tutto il globo per la loro capacità fitness e vengono di fatto ritenuti tra i migliori indossabili disponibili sui mercati. A renderli celebri sono ... Gli smartwatch Galaxy con Wear OS ricevono la navigazione Maps senza telefono L'ottimo smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch4 da 44mm è in vendita su eBay a un prezzo incredibilmente conveniente.Dopo settimane di silenzi, Apple Watch SE di seconda generazione torna a battere un colpo: 40 euro di sconto su Amazon e pagamento rateale.