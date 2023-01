Gli atti di disobbedienza civile non sono tutti uguali | vanno sempre comparati alle alternative Inerzia inclusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A- Seguaci di Bolsonaro hanno assaltato le sedi delle istituzioni brasiliane.B-visti di Ultima generazione hanno imbrattato la facciata del Senato e bloccato varie strade.C- Felicetta Maltese e Chiara Lalli hanno accompagnato Massimiliano a morire in Svizzera. Le tre azioni hanno in comune la violazione di leggi. Ma solo B e C posessere definite “disobbedienze civili”, in quanto: – nonviolente (B arreca qualche danno, a mio avviso non definibile come violenza); – responsabili (i protagonisti si assumono pubblicamente la responsabilità dei propri gesti); – non eversive (hanno l’obiettivo di riformare o affermare regole, non di negarne il valore). Ciò non significa di per sé che quelli di A abbiano torto e B e C ragione. Disobbedire civilmente è diverso da attentare con la violenza alla legalità istituzionale, ma non ...