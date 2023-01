Gli accusatori di Fidanza ora nascondono la notizia del flop dell'inchiesta sulla "lobby nera"

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Una breve piccola piccola su "Stampa" e "Fatto quotidiano". Neanche una riga su "Repubblica" e, soprattutto, "Fanpage". E' il modo in cui i giornali che maggiormente cavalcarono l'presunta "" dedita a politica e corruzione e che avrebbe coinvolto l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlohanno trattato laa richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Milano nei confrontio stesso. Un'svanita nel nulla perché "non ci sono prove". All'epoca - quindici mesi fa - l'eurodeputato fu costretto all'autosospensione dal gruppo di Fdi in seguito al clamore per la videodi Fanpage che andò avanti per diverse settimane e ...

