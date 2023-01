Glee | in arrivo una docuserie sul lato oscuro dell’iconica serie tv

Luce

... conosciuto soprattutto per il suo ruolo in), un vedovo con una bambina da crescere e un ... L'di tre fantasmi, però, gli insegnerà a riscoprire le cose importanti della vita. I film di ..." Nel maggio 2009, dieci giovani attori hanno fatto il loro debutto televisivo in. Nel 2020 sono tutti famosi. Tre di loro sono morti ', si legge nella prima anteprima del progetto, in... Golden Globes, Ryan Murphy dedica il premio alla carriera ai giovani Lgbtq+ - Luce