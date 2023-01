Giuria prende in giro la donna nervosa – poi lei apre la bocca e sbalordisce tutti

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ci sono poche cose che possono toccarti così profondamente come la musica. Melodie che toccano ogni nervo del corpo e fanno rizzare i peli sulle braccia. La sensazione di una voce che arriva dritta al cuore. Quando Sian Pattison ha fatto domanda per il Got Talent britannico, i giudici hanno iniziato arla ine impedirle di cantare la canzone di sua scelta. Ma il momento in cui ha iniziato a cantare ha scioccatoe non ha lasciato nessuno indifferente. Il talento musicale è un dono che porta gioia non solo alla persona che possiede il talento, ma anche acoloro con cui lo condivide. Ascoltare una voce meravigliosa può rendere meraviglioso ogni momento. Crescere con un genitore musicalmente dotato è una benedizione rara. Pensa quanto sarebbe fantastico essere cullato ogni ...