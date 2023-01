Giulia De Lellis ritorna in tv | ecco dove e quale sarà il suo ruolo!

E' in arrivo una grossa novità , riguardante la famosa web influencerDediventa nota dopo la partecipazione al dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice è in procinto di fare il suo ritorno in tv. A fare l'annuncio è stata ...Un'atmosfera magica ed esclusiva, con il mare della Florida da ammirare magari sorseggiando un ricercato cocktail e alle spalle un grattacielo che si staglia al di sopra del quartiere Art Déco di ...Grande novità in arrivo per la famosa influencer: ecco quale progamma condurrà E' in arrivo una grossa novità, riguardante la famosa web influencer Giulia ...La ex fidanzata di Andrea Damante farà presto il suo ritorno in televisione dopo tanto tempo con un format legato al mondo beauty ...