Giulia De Lellis distrutta | “È stata una tragedia | è successo…” Sono tutti allarmati

(Di venerdì 13 gennaio 2023)Desbotta sui social. L’influencer durante queste vacanze natalizie non se l’è passata bene nonostante il viaggio da sogno ai Caraibi.ha passato una vera e propria. Ecco cosa le è successo.Deè una delle più celebri influencer italiane che conta oltre cinque milioni di followers con i quali condivide i diversi momenti del suo privato. La De, in pochi anni ha acquisito un grandissimo seguito collaborando con i più importanti brand di moda e del beauty. Ma non solo,si è cimentata anche nella recitazione a testimonianza di quanto la ragazza voglia mettersi alla prova ed uscire dalla sua comfort zone.Deè partita, però, dal dating ...

Fortementein.com

Dall'ormai iconico Azhar di Amazuin (289 euro) ai fiori maliziosi del minidress di Zimmermann ( 850 euro - prima di lei l'aveva già sceltoDe), i suoi vestiti hanno tutti un focus sul ...Era proprio lei la 'rivale' diDe, durante il trono del famoso veronese. Da diversi anni Laura è rimasta a Uomini e Donne, ma stavolta dietro le quinte. E voi, l'avevate riconosciuta ... Giulia De Lellis distrutta, "È stata una tragedia, è successo...". Sono ... L'influencer, seguita da 5,3 milioni di persone su Instagram, ha condiviso, dai Caraibi, alcuni scatti che mettono in mostra tutta la sua bellezza ...Giulia De Lellis foto look: dopo un suo recente e sventurato viaggio in America con il fidanzato, ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo ...