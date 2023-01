Giugliano | in giro con coltellini e manganello | nei guai giovanissimi

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Controlli serrati a, eseguiti in questi giorni dai Carabinieri della locale compagnia durante un servizio di contrasto all’illegalità diffusa e della sicurezza stradale. Diverse le persone denunciate, tra cui anche minorenni, tante le sanzioni inflitte, così come i sequestri. In un caso sono finiti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.