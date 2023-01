Giouseppe Cruciani | Tambone e Polverosi su Napoli - Juventus

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe, giornalista “Stasera farà un tiepido tifo per la. Non contro il, per la mia fidanzata e perchè voglio vedere una bella partita. Non son dispiaciuto per Agnelli, sono vicende societarie che possono accadere. I processi sportivi sono molto cambiati, non più rapidi sono un pò diversi per fortuna. Secondo molti, ciò che hanno scritto i pm nell’accusa sono già una certezza, ma dal punto di vista sportivo va fatta una distinzione. C’è da capire questi reati in cosa si concretizzano: in una penalizzazione? In una retrocessione? Vedremo. Dal punto di vista della gestione societaria, la Juve ha preso una direzione da Cristiano Ronaldo in poi, che si è rivelata sbagliata, ilinvece ha ...