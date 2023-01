Giornalisti senza giornali ma con una newsletter (13/01/2023)

Vita

Forse lei rappresenta il caso più emblematico di una nuova tendenza:giornali, ma con una newsletter attraverso la quale comunicare ad una community selezionata . Una scelta, la sua,...Anche scrivere un articolo di giornale non sarà più un mestiere peresistendo già un ... Visto a pezzi el'incombente presenza dei robot a scombussolare la realtà il mercato del lavoro ... Giornalisti senza giornali… ma con una newsletter Niente carta stampata, né magazine online, ma newsletter attraverso cui comunicare ad una community selezionata. È questa una nuova tendenza nel mondo dell’informazione. Qui raccontiamo i segreti di t ...Come è cambiato il ruolo del critico d’arte È scomparsa la figura del critico “militante”, dal sapore bellicoso, che incoraggiava e seguiva gli artisti incorporati in una specie di falange macedone.