Giorgia | il testo per Sanremo in rete Perché la squalifica non dovrebbe scattare - Magazine - Sanremo

...vittima di un grave errore di un negozio della Capitale che ha pubblicato in anticipo ildi "... Cosa rischia. I precedenti di spoiler prima di Sanremo . Spoiler online di "Parole dette ...Un noto negozio e distributore di musica romano ha pubblicato sul suo sito la tracklist del nuovo album senza occultare i testi dei ...Per errore è stato svelato su un profilo Instagram di un noto distributore di musica e dischi il testo delle canzone sanremese «Parole non dette».Un noto negozio e distributore di musica romano ha pubblicato sul suo sito la tracklist del nuovo album senza occultare i testi dei brani ...