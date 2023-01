Giorgia a Sanremo | il testo di Parole Dette Male spoilerato sui social

Leggi su biccy

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si intitola – come già sappiamo –il singolo cheporterà sul palco del prossimo Festival di. Il brano farà parte del nuovo album della cantante, Blu, che uscirà il prossimo 17 febbraio. Diperò non conosciamo niente se non il titolo. Né il(che è un’esclusiva di Tv Sorrisi & Canzoni) né tantomeno la melodia. Eppure oggi ilè misteriosamente trapelato online ed ha iniziato a fare il giro dei. A divulgarlo – sicuramente per errore – è stato Discoteca Laziale, un negozio di musica online che ha inserito nel proprio store il pre-order di Blu. Proprio dell’album sul sito è possibile consultare la copertina, i titoli dei brani (in ...