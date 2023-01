Gigi D' Alessio sbrocca con il figlio LDA | Non devi fare così | i commenti sulla sua partecipazione a Sanremo2023

E tra di loro non mancherà Loredana Bertè , che insieme aD'e Clementino rappresenterà la vecchia guardia, mentre I Ricchi e poveri andranno a ereditare la sedia lasciata libera da ...Accanto ai veterani Loredana Berté ,D'e Clementino , ritroveremo in giuria una new entry: si tratta de I Ricchi e Poveri con Angela Brambati e Angelo Sotgiu. La terza stagione di The ...La cantante annuncia sorprese nel programma di Rai1 Stasera si rialza il sipario su The Voice Senior. Alla conduzione Antonella Clerici mentre per 3/4 ...The Voice Senior 2023, le anticipazioni della prima puntata del 13 gennaio. Giudici, coach, concorrenti e ospiti del talent di Rai 1 ...