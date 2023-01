Giaele Sofia De Donà ripensa a Brad e sta male | “Ho i sensi di colpa”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7 non mancano mai dei momenti di sconforto per i concorrenti. I vipponi che ormai stiamo imparando a conoscere, sono nella casa da tanti mesi e qualche difficoltà o mancanza, dopo tutto questo tempo, è più che nor. Nelle ultime ore, la sofferenza è stata quella diDe. La vip si è chiusa nel van insieme alla sua amica Micol Incorvaia con cui si è lasciata andare ai pensieri e ai dubbi, rivelando di avere deidinei confronti di suo maritoford.Deha un momento di sconfortosente tanto la mancanza del maritoford. Per la Deperò i pensieri non riguardano solo la distanza e l’amore. Di ...

Biccy

Secondo qualche utente potrebbe trattarsi diDe Donà forse per via di alcuni racconti recenti riguardo la sua infanzia difficile. Il giallo, per ora, resta... Di seguito anche i post ...Successivamente Edoardo Tavassi racconta cosa sarebbe successo aDe Donà, mentre Luca Onestini conferma di essere stato minacciato dalla Saber di essere denunciato, nonostante non abbia ... Sofia Giaele, scattano due baci appassionati con Andrea, la confessione La modella continua a far discutere: gesto shock contro Oriana Marzoli L’ingresso di Dana Saber nella Casa non è stato proprio sereno ma ...Clarissa Selassié rompe il silenzio sulla nuova edizione del Gf Vip ed elogia il percorso di Giaele De Donà. Sofia Giaele De Donà è una delle concorrenti più discusse e amate della settima edizione de ...