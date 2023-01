Gf Vip | Wilma fa insinuazioni pesanti su Nikita | saranno presi dei provvedimenti?

ilmessaggero.it

Al Grande Fratello, parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli ,Goich si è lasciata andare a delle affermazioni davvero pesanti su Nikita Pelizon . Gf, Carolina Marconi: amore e relax ad 'alta quota..'...Nella casa del Gfdurante la notte, c'è stata una litigata tra Oriana Marzoli eGoich , davanti a Daniele Dal Moro , ma l'oggetto della discussione non è stato il ragazzo veneto, ma il vino. La cantante ha ... GF Vip, la lite tra Wilma e Oriana davanti a Daniele: cosa è successo nella notte tra le due Al Grande Fratello Vip va in scena un momento di accuse e gelosia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La concorrente di origine venezuelana ha accusato il coinquilino di essersi avvicinato ...Al GF Vip, Oriana Marzoli fa una scenata a Daniele per aver passato del tempo a parlare con Nicole Murgia: ecco che cosa gli ha detto.