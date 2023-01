GF Vip | la proposta shock di Nikita Pelizon | Wilma Goich sconcertata | “Non lo farò mai”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La settima edizione del Grande Fratello VIP si avvia a completare i quattro mesi dall’inizio del reality e in tutto questo tempo non sono affatto mancati i colpi di scena all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dal caso Bellavia, che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto flash, L'articolo GF Vip, ladi: “Non lomai” NewNotizie.it.

... passando poi per i vari flirt che si sono succeduti all'interno del celebre loft di Cinecittà: i fan del GF7 ne hanno viste davvero di tutte. Un altro momento di forte tensione è stato senza ...Parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli , la concorrente del GFha confessato che la bella triestina le ha fatto unache l'ha lasciata senza parole. A quanto pare, Nikita si è ...Roberto Ceriotti. ex collega di Marco Bellavia ai tempi di Bim Bum Bam, intervistato da Radio Cusano Campus ha mostrato delle perplessità sul percorso dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.Spenta da anni durante Sanremo, l’azienda vorrebbe confermare la messa in onda dei programmi di Alfonso Signorini e Maria De Filippi anche ...