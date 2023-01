GF VIP | Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi | ancora insulti | cosa è successo

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha insultato per l’ennesima volta la fidanzataall’interno della casa del GF VIP. Dopo tre giorni di pace, i Donnalisi sono tornati a litigare e il volto di Forum ha accusato la compagna di avere inventato una lite dal nulla, innescata in un momento di relax privo di tensione. Glitraal GF Vipsi è difesa, lo ha accusato di non amarla abbastanza e l’atmosfera serena ha ceduto il passo all’ennesimo, spiacevole confronto. Ma è statouna volta, a superare il confine, insultando la donna che dice di amare. Un video finito su Twitter mostra la scena. ...

Un momento molto emozionante è previsto poi per l'intervista di Guendalina Tavassi , sorella di(attuale concorrente del Grande Fratello) che parlerà del suo difficile percorso. Spazio ...Dopo qualche giorno di pace, è tornata la tensione tra Antonella ed. La notte scorsa, infatti, la concorrente del Grande Fratellosi è lamentata dell'atteggiamento poco protettivo del fidanzato, arrivando al punto di dire che non l'amerebbe come sostiene. ...Dopo la discussione con Antonella Edoardo trova conforto in Dana , l’unica concorrente ancora sveglia. Il rapporto con la modella non è certo dei migliori, eppure il radio speaker ha bisogno di… Leggi ...I fan di Edoardo gli fanno sentire tutto il loro appoggio e, riferendosi ad Antonella, scrivono: "Hai un sole affianco" ...