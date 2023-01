Gf Vip 7 | gravi accuse di Wilma Goich a Nikita Pelizon ci sono di mezzo medium e anime dei defunti

Leggi su isaechia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Chissà cosa avrà pensato Elenoire Ferruzzi dopo aver ascoltato le parole diin merito a, occhi cattivi e magnetismo. Come ricordiamo, l’ex Vippona era stata eliminata dal pubblico dopo un televoto flash per aver usato delle frasi da Medioevo nei confronti di. La Ferruzzi infatti nel corso delle settimane aveva usato termini da era preistorica sulle persone che “portano sfiga”, “sguardi da gatto nero” e compagnia bella. Mettendosi anche a sputare al passaggio della modella triestina. Non curante dei provvedimenti già presi dalla produzione del Grande Fratello Vip, la cantante nel corso di una chiacchierata con Oriana Marzoli e Sarah Altobello è caduta in un errore simile a quello di Elenoire.avrebbe lanciato delle ...