Getafe-Espanyol domenica 15 gennaio 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Grande incertezza al Coliseum

Infobetting

...00 Atalanta - Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Chelsea - Crystal Palace 15:00 Newcastle - Fulham 17:30 Tottenham - Arsenal CALCIO - LA LIGA 14:0016:......00 Atalanta - Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Chelsea - Crystal Palace 15:00 Newcastle - Fulham 17:30 Tottenham - Arsenal CALCIO - LA LIGA 14:0016:... Getafe-Espanyol (domenica 15 gennaio 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Grande incertezza al C... El conjunt blanc-i-blau viatjarà al Coliseum Alfonso Pérez, on no guanyen des del 2013 en un partit clau per intentar fugir del descens.El davanter del conjunt blanc-i-blau ha comparegut en roda de premsa per parlar sobre la situació del club i s'ha mostrat confiat pel que resta de temporada.