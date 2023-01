Gerry Scotti nonno bis | chi è e cosa fa il suo bellissimo figlio

Fanpage.it

Il conduttore ha annunciato la nascita del secondo nipotino, avvenuta il 10 gennaio, con un post su Instagramè nonno per la seconda volta. Dopo Virginia , nata nel 2020, ora è arrivato Pietro . L'annuncio dell'evento lo ha dato lo stessocon una storia Instagram fatta mentre era negli ...nonno bis, l'annuncio sui social Al Corriere della Sera, la nuoraha parlato della seconda gravidanza qualche settimana. Al giornale,aveva confermato che il suo ... Gerry Scotti nonno bis: Durante le prove de Lo show dei record è nato Pietro Giunge direttamente dalle sale maternità una bellissima notizia per il noto conduttore Gerry Scotti: una nuova aggiunta alla già vasta famiglia 'televisiva', una nuova nascita inaspettata. Scopriamo i ...Gerry Scotti è nonno per la seconda volta. Dopo Virginia, nata nel 2020, ora è arrivato Pietro. L'annuncio dell'evento lo ha dato lo stesso Gerry con una storia Instagram fatta mentre era negli studi ...