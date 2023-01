George Zimbel è morto | sue le immagini più famose della Monroe

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il fotografo statunitense naturalizzato canadese, noto soprattutto per lefoto di Marilyncon l’abito bianco che sbuca da un ingressometropolitana, ènella sua casa di Montréal all’età di 93 anni, dove viveva dal 1980. Gli iconici scatti che mostrano la diva con la gonna alzata dal vento creato dal passaggiometro, scoprendole le gambe, furono realizzati nel 1954 durante le riprese del film “Quando la moglie è in vacanza” (1955) del regista Billy Wilder. Nonostante siano alcune dellepiùvi prestò attenzione molto più tardi, producendo stampe solo a partire dal 1976. Nato il 15 luglio 1929 a Woburn, in ...

