Genoa | Gilardino | «Contento della prestazione»

Dopo la rimonta di San Siro in campionato, per la Roma stasera impegno negli ottavi di Coppa Italia contro ildi. Mourinho schiera Pellegrini e Zaniolo ad agire alle spalle dell'unica punta Abraham. Subito in avanti i giallorossi: dopo 2 minuti El Shaarawy prova senza grandi pretese dalla ...Albertomi ha regalato una partita difficile, con il problema di Lorenzo volevo cercare ... Roma -, Mourinho sui fischi a Zaniolo " La Roma dà sempre un massimo, per questo il mio ...Ci pensa Paulo Dybala a regalare il passaggio del turno alla Roma. La squadra di Josè Mourinho, infatti, supera per 1-0 il Genoa nel suo match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023 ...Il tecnico del Grifone commenta il ko per 1-0 contro i giallorossi di Mourinho negli ottavi di finale di Coppa Italia ...