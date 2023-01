Gennaio | Giovanni Pascoli | visioni simboliche e descrizione dell’inverno in versi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, la poesia dinota anche come Nevicata. Paesaggi invernali, descrizioni ein una riflessione sulla caducità dell’esistenza.: i paesaggi invernali simbolo della transitorietà dell’esistenza Credits :photocompetition.itConosciuta anche con il titolo Nevicata,diè un componimento pubblicato nel 1894, all’interno della raccolta Myricae; fra le più celebri raccolte di poesie del poeta di San Mauro di Romagna. Questa raccolta deve il suo nome a una delle frasi delle Bucoliche di Virgilio: «(Non omnes) arbusta iuvant humilesque Myricae ...

