Geena Davis accusa Bill Murray di molestie sul set | “Mi ha umiliata”

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha ricordato due importanti episodi disubite dasul set di Scappiamo col malloppo (1990), co-diretto da Howard Franklin estesso. Durante un’intervista concessa al podcast di Kara Swisher,ripercorre a volo d’uccello la sua carriera, soffermandosi sulle difficoltà avute con l’attore; Inizialmente, durante un incontro con i produttori, avvenuto in una stanza d’albergo,le avrebbe chiesto se poteva farle un massaggio usando uno strumento particolare. “Mi ha chiesto se volevo provare questo Thumper, un marchingegno con le maniglie; mi dice di sdraiarmi, così può provarlo su di me; io gli dico che non voglio, lo ripeto due o tre volte, lui continua, io insisto che non voglio; a quel punto avrei dovuto ...

