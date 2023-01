GECO for school | prima Education blockchain company in Italia specializzata in sostenibilità

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La startup innovativa benefitche connette scuole, università e aziende, attraverso la piattaforma proprietaria in 3D, punta con decisione a crescere in un settore che invale quasi 20 miliardi, e apre il proprio capitale agli investitori nazionali e internazionali. L’aumento di capitale chiuderà le sottoscrizioni il 30 giugno 2023. L’educazione allaè il fattore chiave per produrre un vero cambiamento e l’al technology ne è lo strumento decisivo. Ne sono pienamente convinti i fondatori della startupbenefitche hanno scelto di puntare decisamente sul potenziamento della piattaforma virtuale creata nel 2021 che ora, confor, vuole consolidare la propria leadership nella formazione digitale delle nuove generazioni ...