100x100 Napoli

vuole continuare nella politica del contenimento delle spese per il personale, motivo per cui la proposta per un eventuale rinnovo non solo non può portare a un aumento, ma difficilmente può ...L'attività commerciale oggetto dell'indagine della Guardia di finanza è stata la società "Trinacria Kid Toys srl", con sede in via, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo il 20 gennaio ... GdS - Napoli, arenato il rinnovo per Zielinski - 100x100 Napoli La Gazzetta dello Sport, nell'edizione di oggi, ha parlato del confronto tra Aurelio De Laurentiis e la famiglia Agnelli: "Da una parte si staglia ...Nell’edizione odierna la ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato del futuro di Piotr Zielinski al Napoli. “Il polacco è uno dei giocatori più importanti nella squadra di Luciano Spalletti. E, tra l’altro, ...