GdS – Lazio | Bonazzoli vice Immobile? Sarri lo vuole | il piano

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-12 10:35:50 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Il tecnico biancocelesteun sostituto del bomber: l’obiettivo è avere in prestito la punta della Salernitana Un progetto da completare. Gli otto acquisti per circa 50 milioni investiti in estate non hanno reso ancora laall’altezza delle ambizioni Champions: il punto conquistato nelle ultime tre giornate ha comportato un riesame delle potenzialità dell’organico. Manca qualche tassello per integrare la squadra che Maurizioha in mente. Oltre alla lacuna già nota dalla scorsa stagione (un terzino sinistro), sta riemergendo la necessità di dotarsi di un centravanti di scorta. Gli infortuni diprima della sosta hanno riproposto il problema, al di là del buon rendimento offerto da Felipe Anderson come soluzione ...