GdS – Calciomercato | scambio Hellas-Salernitana | Henry-Verdi per Botheim e Valencia

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-12 10:40:42 Arrivano conferme dalla GdS: I due club trattano per il giro di prestiti. E dalla Turchia: anche Borini si avvicina ai gialloblu Un doppioper garantire a Nicola i rinforzi richiesti per affrontare con maggiore tranquillità il prosieguo della stagione ma che potrebbe servire all’Verona per dare una ulteriore scossa per tentare la rimonta salvezza. Su queste basi è nata la trattativa tra le due società portata avanti dai due direttori sportivi, Morgan De Sanctis e Sean Sogliano: Thomase Simonealla, Erike Diegoal Verona. Una trattativa non certo semplice che coinvolge quattro calciatori con ambizioni, contratti ed ingaggi diversi. Le basi, però, sono state gettate e le due società sperano ...