Gazzetta semina zizzania | il giallo Zielinski prima di Napoli-Juventus

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Piotrnon rinnova con il: lo scrivedello Sport nel giorno di. Le notizie sono tali e quando arrivano devono essere date. Ma risulta veramente complicato credere che il blocco sul rinnovo dicon ilsia arrivato alla redazione diproprio nella giornata di ieri. Anche perché si sa da tempo che il giocatore polacco è in trattativa con la SSCN ma non riesce a trovare l’accordo. Eppure non c’è mai stato alcun problema, né in campo, né fuori. Il giocatore ha un contratto fino al 2024, quindi al momento ilnon rischia nemmeno di perderlo parametro zero.: rinnovoSecondo quanto fa sapereil ...