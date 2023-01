Gazzetta – Bennacer | ora è ufficiale | col Milan fino al 2027

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-12 22:02:37 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della: L’algerino ha prolungato il contratto in scadenza nel 2024, con ingaggio quasi triplicato Ilha ufficializzato “il prolungamento del contratto di Ismaëlal 30 giugno. Aldall’estate 2019, Ismaël ha collezionato 129 presenze e 4 gol, diventando un punto di riferimento del centrocampo rossonero”. Queste le parole del giocatore: “Sono molto orgoglioso di continuare con il. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per squadra, tifosi e società”. Da quella tuta… — La storia d’amore trae ilera iniziata con un outfit particolare, variopinto, sfoggiato dall’algerino durante le visite ...

La Gazzetta dello Sport

Milan - Torino 0 - 1 RETI: 9' sts Adopo. MILAN (3 - 5 - 1 - 1): Tatarusanu 6.5; Kalulu 6, Gabbia 6 (32' st Hernandez 5), Tomori 6; Saelemaekers 6 (22' st Messias 6), Vranckx 5.5 (38' st6), Tonali 5.5, Pobega 6 (32' st Giroud 6), Dest 6 (5' sts Calabria sv); Diaz 6 (22' st Leao 5); De Ketelaere 5.5. In panchina: Mirante, Nava, Adli, Bakayoko, Lazetic, Bozzolan. Allenatore: ... Bennacer, ora è ufficiale: col Milan fino al 2027 Ismaël Bennacer si legherà al Milan fino al 2027. Sull'algerino ci sarà una clausola di circa 50 milioni. Tutti i dettagli dell'operazione.