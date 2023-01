Gazzaniga | scomparsa una 17enne | non si hanno sue notizie da mercoledì

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 gennaio 2023). Di lei si sono perse le tracce da11 gennaio e da giovedì pomeriggio si è messa in moto la macchina delle ricerche per provare a rintracciarla. La giovane, 17 anni, si trovava con il padre nella casa di famiglia a Orezzo, frazione di, ma risulta residente a Bergamo. L’ultima volta che il genitore l’ha vista risale a martedì sera. L’uomomattina si è alzato presto per andare al lavoro e una volta rincasato ha notato l’assenza della figlia. Ha atteso per qualche ora il suo rientro, fino a quando, preoccupato, ne ha denunciato la. Non si sa se la ragazza si sia allontanata volontariamente o se le sia accaduto qualcosa. Quando è uscita di casa non ha portato con sé il cellulare. Giovedì pomeriggio nella ex scuola elementare della fazione si è insediato il ...