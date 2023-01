Garrison Rochelle | chi è l’insegnante di Amici?

Blasting News Italia

Per quanto riguarda i giudici delle gare di canto e di ballo, invece, i grandi ospiti di questa puntata saranno il conduttore Alessandro Cattelan , Federico Leli Irma di Paola e, ...A giudicare la gara di ballo ci saranno Irma di Paola e. Anche un'eliminazione importante nel talent di Canale5 : a quanto pare a lasciare la scuola sarà Tommy Dali a causa di ... Amici 23, spoiler 15/01: Piccolo G soddisfatto, Gianmarco al settimo cielo Durante il prossimo appuntamento con Amici, Piccolo G sarà soddisfatto per i complimenti ricevuti, Gianmarco sarà felicissimo per un grande ritorno ...Quella che andrà in onda domenica 15 gennaio sarà una puntata molto difficile per gli allievi della scuola, ma solo perché alcuni di loro si sono resi protagonisti di un episodio molto grave ...