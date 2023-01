Galatasaray | Icardi è un sì | pronti 15 milioni per riscattarlo dal Psg

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mauroha avuto bisogno di appena 8 partite con la maglia delper convincere la dirigenza del club turco. Grazie ai suoi 5 gol e 4 assist, l’attaccante in prestito dal Paris Saint-Germain potrebbe restare in Turchia anche nei prossimi anni. Secondo quanto riporta Fanatik, ilavrebbe infatti intenzione di esercitare il diritto di riscatto e sborsare 15di euro per acquistarlo a titolo definitivo. SportFace.

