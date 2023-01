Gabriel | modello 27enne trovato morto dopo un festino a base di sesso e droga | indagato il compagno | pensionato 71enne

Comunque, sia il mattino dopo- che in precedenza viveva in un alloggio condiviso con ... dove si allenava e lavorava come istruttore di fitness, e qualche shooting fotografico come- ...Luiz Dias Da Silva ,brasiliano di 27 anni, è stato trovato morto giovedì mattina in un appartamento di via Marinetti, alla periferia di Milano . Il corpo del giovane istruttore di ...Gabriel Luiz Dias Da Silva, modello brasiliano di 27 anni, è stato trovato morto giovedì mattina in un appartamento di via Marinetti, alla ...Un ragazzo di 27 anni originario del Brasile è stato trovato senza vita a Milano con un sacchetto in testa, a casa di un pensionato col quale avrebbe avuto una relazione. Secondo quanto… Leggi ...