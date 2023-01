Fuoco di Sant Antonio | è allarme per i contagi a Roma ' Cresciuti del 20%'

Sempre più persone in città lo stanno provando: è l'infezione da Herpes Zoster, meglio conosciuto come "di'Antonio ", chiamato così perché nella tradizione veniva invocato il santo per ...Cardezza si prepara alla festa patronale di'Antonio Abate il 17 gennaio. Il programma prevede il 16 gennaio, alle 14, la partenza a piedi, ...chiesa alle 15.30 seguirà la benedizione dele ...Si celebra il 17 gennaio il Vera Pizza Day 2023, l'iniziativa voluta dall'Associazione Verace Pizza Napoletana. Una maratona di 24 ore che prevede masterclass con i migliori pizzaioli del mondo ...Si rinnova anche a Morimondo la tradizione del Falò di Sant' Antonio: domenica 15 Gennaio, quindi, appuntamento nel borgo alle porte di Milano per celebrare Sant'Antonio Abate con un grande fuoco, di.