(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 12 feb (Adnkronos Salute) -a indicazione che l’uso di sigarette elettroniche sia più dannoso per la salute del cuore rispetto alconvenzionale, il passaggio dalle sigarette tradizionali alle elettroniche potrebbe tradursi in...

Today.it

... che dopo la descrizione tecnica della caldaia a biomassa ha rappresentato il cuore del presunto malfunzionamento: 'Il canale daera pieno di cenere edepositi di fuliggine, quasi ...... al calo dele all'aumento della diagnosi precoce."Nuove scoperte per la prevenzione, per la ... La probabilità nel corso della vita di essere diagnosticatiqualsiasi cancro invasivo è stimata ... Fumo, "Con e-cig nessun rischio cardiovascolare aggiuntivo" RIETI - Secondo il consulente tecnico di parte civile, fu il malfunzionamento della caldaia (cattiva e incompleta combustione) più una serie di concause, a ...Roma, 12 feb (Adnkronos Salute) - Nessuna indicazione che l'uso di sigarette elettroniche sia più dannoso per la salute del cuore rispetto al fumo ...