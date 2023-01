Agenzia ANSA

Il governo giapponese ha confermato che ildell'acqua contaminata nell'oceano dall'impianto nucleare diDaiichi, inizierà probabilmente in primavera, o al massimo in estate. La decisione è stata presa quest'oggi nel corso di ...A luglio il ministero degli Esteri giapponese ha dichiarato che le autorità di regolamentazione ritenevano sicuro ildell'acqua, che sarebbe stata filtrata per rimuovere la maggior parte ... Fukushima: rilascio acqua contaminata avverrà in primavera - Asia Il Giappone ha in programma di iniziare a rilasciare nell’oceano più di un milione di tonnellate di acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima. Lo ha dichiarato ...Il governo giapponese ha confermato che il rilascio dell'acqua contaminata nell'oceano dall'impianto nucleare di Fukushima Daiichi, inizierà probabilmente in primavera, o al massimo in estate. (ANSA) ...