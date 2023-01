Frontale pauroso sull’Ofantina | in ospedale un uomo di Lioni e uno di Montella

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNusco (AV) – Le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di, alle ore 17 del 13 gennaio, sono intervenute sulla SS 7 Ofantina, al Km. 337,900 nel territorio del comune di Nusco, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro. Alla guida delle due auto unoriginario die uno di, entrambi rimasti incastrati nei rispettivi abitacoli. I Vigili del Fuoco li hanno liberati ed affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, e durante le operazioni di soccorso l’Ofantina è rimasta chiusa al traffico in ...